Макей рассказал подробности работы над программой углубленной интеграции Беларуси и России

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей рассказал в интервью информационному агентству РБК подробности работы над программой углубленной интеграции Беларуси и России. Текст интервью размещен на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Министр отметил, что было много "каких-то конспирологических измышлений" вокруг этой программы. "Сразу хочу сказать, что, на наш взгляд, никакой опасности сама по себе программа не несет. Почему? Во-первых, мы четко исходим из того, что для нас самое главное и незыблемое - это сохранение суверенитета наших государств. В данном случае мы говорим о суверенитете Республики Беларусь", - подчеркнул он.

"Знаете, сегодня даже если бы кто-то хотел построить федерацию или конфедерацию с другим государством, я думаю, что вряд ли это удастся, потому что общество уже совершенно другое по сравнению с тем обществом, которое было в девяностых годах, когда только-только распался Советский Союз. Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость", - продолжил Владимир Макей.

По его словам, программа основывается строго на положениях Договора о создании Союзного государства 1999 года. "Никакого отхода от этого договора нет", - заявил министр.

Вместе с тем первоначальные предложения предусматривали включение отдельных положений, которые были абсолютно неприемлемыми для белорусской стороны. "Например, создание каких-то наднациональных структур, что не соответствует, опять-таки, положениям Союзного договора, - отметил он. - Президенты, когда встречались в Санкт-Петербурге, обсудив эти вопросы, однозначно сказали, что эти предложения не соответствуют положениям договора и нет смысла даже обсуждать их".

"Знаете, что самое главное для нас в этой программе? Понятно, что там надо разрабатывать 31 дорожную карту в различных сферах торгово-экономического взаимодействия. Но для нас самое главное - это решение тех вопросов, которые лежат сегодня на поверхности. Мы можем говорить о каких-то стратегических целях, но если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углубленной интеграции не приходится, - подчеркнул министр. - Какие это проблемы? Это налоговый маневр, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть".

Владимир Макей обратил внимание, что достигнутые договоренности между сторонами не всегда выполняются: "Как это было, например, с налоговым маневром. Мы заключаем Договор о создании Евразийского экономического союза. Обе стороны - Беларусь и Россия - подписывают соответствующий протокол, который является неотъемлемой частью или приложением к этому договору, в котором мы постарались урегулировать все спорные вопросы, связанные с будущими ценами на газ и нефть для Беларуси. Проходит буквально несколько месяцев, наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит до нуля все предыдущие договоренности. Как рассматривать такой подход? Наверняка это уже было заранее известно…Тогда зачем подписывать такие документы, которые через некоторое время станут ничтожными?"

"Мы заинтересованы в том, чтобы мы решили все эти вопиющие, кричащие вопросы, которые лежат сегодня на поверхности. Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров", - добавил министр.

Говоря о сроках подписания программы, Владимир Макей ответил: "Президенты договорились о юбилейной встрече по случаю 20-летия союзного договора и поставили задачу правительствам обеих стран по подготовке соответствующих дорожных карт, по урегулированию соответствующих проблемных вопросов. Будем надеяться, что это произойдет".

Говоря о конкретном содержании дорожной карты по интеграции, министр пояснил, что она предусматривает, например, работу над единым налоговым кодексом. "Но, понимаете, это в большей мере сегодня выглядит как такая политическая цель. Потому что я лично вообще не понимаю, как можно за пару месяцев создать единый налоговый кодекс, работа над которым должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет. Тем не менее цель обозначена, работа будет вестись, но я не вижу в этом ничего проблемного. Думаю, что наши специалисты отработают все вопросы, связанные с подготовкой этого документа", - сказал он.

В то же время вопрос о введении единой валюты и создании единого эмиссионного центра не обсуждается. "Это и не содержится в программе, об этом речи не идет. Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие и устранить все барьеры и препятствия, которые сегодня присутствуют", - убежден Владимир Макей.-0-

Макей о внешней политике Беларуси: мы не собираемся дружить с кем-то в ущерб или против России "Судя по тем заявлениям, которые прозвучали из уст отдельных политиков в России, по-разному. Но мы всегда говорили и будем говорить о том, что не собираемся дружить с кем-то за счет России, в ущерб России или против России. Буквально недавно наш Президент сказал об этом", - отметил Владимир Макей.

Макей о размещении военной базы России на территории Беларуси: этот вопрос на повестке дня не стоит "Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

США планируют построить новое здание посольства в Беларуси Отвечая на вопрос, почему именно сейчас принято решение о взаимном возвращении послов США и Беларуси, министр сказал: "Нет ничего сверхнеобычного в том, что наша страна стремится иметь нормальные, сбалансированные отношения с ведущими государствами этого мира".