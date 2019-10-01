Макей рассказал подробности работы над программой углубленной интеграции Беларуси и России

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 1 октября 2019
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:18 Почти Br5 млн направили в этом году на ремонт улиц и тротуаров Бреста Регионы
10:14 "Беларусь 3" покажет концерты фестиваля Юрия Башмета Культура
10:11 Соболенко проиграла Касаткиной на турнире в Пекине Спорт
10:10 Почти 23% пенсионеров в Беларуси продолжают работать Общество
10:04 Минское "Динамо" проведет домашний матч чемпионата КХЛ против "Сочи" Спорт
10:02 Ураганный ветер пронесся по Польше: один человек погиб, 18 ранены В мире
10:00 В Лиде такси сбило насмерть пешехода Происшествия
09:55 Волонтеры БРСМ окажут адресную помощь пожилым людям Общество
09:53 Банк развития передаст безвозмездно в госсобственность часть своих акций Экономика
09:49 "В мире все возможно" - Макей ответил на вопрос о вероятности встречи Лукашенко и Трампа Политика
09:47 В Новополоцке легковушка сбила на переходе женщину Происшествия
09:41 Макей о внешней политике Беларуси: мы не собираемся дружить с кем-то в ущерб или против России Политика
09:36 Мисникова: при подготовке к детскому "Евровидению" делаю упор на вокал и хореографию Культура
09:35 Минск лидирует в рейтинге самых популярных городов СНГ для путешествий россиян осенью Регионы
09:23 Праздник безопасности для пенсионеров организуют спасатели в Гомеле Регионы
09:22 Белорусские легкоатлеты выступят в трех видах программы пятого дня ЧМ в Дохе Спорт
09:19 Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 1-3 октября Регионы
09:17 Макей о размещении военной базы России на территории Беларуси: этот вопрос на повестке дня не стоит Политика
09:15 США планируют построить новое здание посольства в Беларуси Политика
09:11 Президент Перу подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент В мире
09:07 Макей рассказал подробности работы над программой углубленной интеграции Беларуси и России Политика
08:54 Цифровые инновации в образовании обсудят на фестивале в Гродно Регионы
08:45 Власти Пекина приняли повышенные меры безопасности по случаю празднования 70-летия КНР В мире
08:41 Школа дзюдо Игоря Макарова начнет работу в Гомельском госуниверситете Регионы
08:29 Умерла американская оперная певица Джесси Норман Калейдоскоп
08:19 Симфонический оркестр Брестского театра драмы откроет сезон в Международный день музыки Культура
08:13 Китай представил новейшую баллистическую ракету на параде в Пекине В мире
08:11 Центр приема и передачи информации от людей с нарушениями слуха заработал в Витебске Регионы
07:57 Белорусская транспортная неделя открывается в Минске Экономика
07:46 В Москве простятся с Марком Захаровым В мире
Все новости
Все новости
Политика
01 октября 2019, 09:07

Макей рассказал подробности работы над программой углубленной интеграции Беларуси и России

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей рассказал в интервью информационному агентству РБК подробности работы над программой углубленной интеграции Беларуси и России. Текст интервью размещен на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Министр отметил, что было много "каких-то конспирологических измышлений" вокруг этой программы. "Сразу хочу сказать, что, на наш взгляд, никакой опасности сама по себе программа не несет. Почему? Во-первых, мы четко исходим из того, что для нас самое главное и незыблемое - это сохранение суверенитета наших государств. В данном случае мы говорим о суверенитете Республики Беларусь", - подчеркнул он.

"Знаете, сегодня даже если бы кто-то хотел построить федерацию или конфедерацию с другим государством, я думаю, что вряд ли это удастся, потому что общество уже совершенно другое по сравнению с тем обществом, которое было в девяностых годах, когда только-только распался Советский Союз. Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость", - продолжил Владимир Макей.

По его словам, программа основывается строго на положениях Договора о создании Союзного государства 1999 года. "Никакого отхода от этого договора нет", - заявил министр.

Вместе с тем первоначальные предложения предусматривали включение отдельных положений, которые были абсолютно неприемлемыми для белорусской стороны. "Например, создание каких-то наднациональных структур, что не соответствует, опять-таки, положениям Союзного договора, - отметил он. - Президенты, когда встречались в Санкт-Петербурге, обсудив эти вопросы, однозначно сказали, что эти предложения не соответствуют положениям договора и нет смысла даже обсуждать их".

"Знаете, что самое главное для нас в этой программе? Понятно, что там надо разрабатывать 31 дорожную карту в различных сферах торгово-экономического взаимодействия. Но для нас самое главное - это решение тех вопросов, которые лежат сегодня на поверхности. Мы можем говорить о каких-то стратегических целях, но если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углубленной интеграции не приходится, - подчеркнул министр. - Какие это проблемы? Это налоговый маневр, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть".

Владимир Макей обратил внимание, что достигнутые договоренности между сторонами не всегда выполняются: "Как это было, например, с налоговым маневром. Мы заключаем Договор о создании Евразийского экономического союза. Обе стороны - Беларусь и Россия - подписывают соответствующий протокол, который является неотъемлемой частью или приложением к этому договору, в котором мы постарались урегулировать все спорные вопросы, связанные с будущими ценами на газ и нефть для Беларуси. Проходит буквально несколько месяцев, наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит до нуля все предыдущие договоренности. Как рассматривать такой подход? Наверняка это уже было заранее известно…Тогда зачем подписывать такие документы, которые через некоторое время станут ничтожными?"

"Мы заинтересованы в том, чтобы мы решили все эти вопиющие, кричащие вопросы, которые лежат сегодня на поверхности. Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров", - добавил министр.

Говоря о сроках подписания программы, Владимир Макей ответил: "Президенты договорились о юбилейной встрече по случаю 20-летия союзного договора и поставили задачу правительствам обеих стран по подготовке соответствующих дорожных карт, по урегулированию соответствующих проблемных вопросов. Будем надеяться, что это произойдет".

Говоря о конкретном содержании дорожной карты по интеграции, министр пояснил, что она предусматривает, например, работу над единым налоговым кодексом. "Но, понимаете, это в большей мере сегодня выглядит как такая политическая цель. Потому что я лично вообще не понимаю, как можно за пару месяцев создать единый налоговый кодекс, работа над которым должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет. Тем не менее цель обозначена, работа будет вестись, но я не вижу в этом ничего проблемного. Думаю, что наши специалисты отработают все вопросы, связанные с подготовкой этого документа", - сказал он.

В то же время вопрос о введении единой валюты и создании единого эмиссионного центра не обсуждается. "Это и не содержится в программе, об этом речи не идет. Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие и устранить все барьеры и препятствия, которые сегодня присутствуют", - убежден Владимир Макей.-0-

Макей о внешней политике Беларуси: мы не собираемся дружить с кем-то в ущерб или против РоссииМакей о внешней политике Беларуси: мы не собираемся дружить с кем-то в ущерб или против России
"Судя по тем заявлениям, которые прозвучали из уст отдельных политиков в России, по-разному. Но мы всегда говорили и будем говорить о том, что не собираемся дружить с кем-то за счет России, в ущерб России или против России. Буквально недавно наш Президент сказал об этом", - отметил Владимир Макей.

Макей о размещении военной базы России на территории Беларуси: этот вопрос на повестке дня не стоитМакей о размещении военной базы России на территории Беларуси: этот вопрос на повестке дня не стоит
"Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

США планируют построить новое здание посольства в БеларусиСША планируют построить новое здание посольства в Беларуси
Отвечая на вопрос, почему именно сейчас принято решение о взаимном возвращении послов США и Беларуси, министр сказал: "Нет ничего сверхнеобычного в том, что наша страна стремится иметь нормальные, сбалансированные отношения с ведущими государствами этого мира".

"В мире все возможно" - Макей ответил на вопрос о вероятности встречи Лукашенко и Трампа"В мире все возможно" - Макей ответил на вопрос о вероятности встречи Лукашенко и Трампа
Министр рассказал, что во время недавнего визита в Минск Джона Болтона, на тот момент советника Президента США по национальной безопасности, возможная встреча глав государств "никоим образом не затрагивалась".

Теги
Макей Союзное государство
Новости рубрики Политика
Владимир Макей. Фото из архива "В мире все возможно" - Макей ответил на вопрос о вероятности встречи Лукашенко и Трампа
Фото из архива Макей о внешней политике Беларуси: мы не собираемся дружить с кем-то в ущерб или против России
Владимир Макей. Фото из архива Макей о размещении военной базы России на территории Беларуси: этот вопрос на повестке дня не стоит
Фото из архива США планируют построить новое здание посольства в Беларуси
Фото из архива ЦИК аккредитовал первых наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на парламентских выборах Беларуси
Фото из архива Кандидатами в депутаты в Беларуси выдвинулись уже 70 человек
Главное
Александр Лукашенко и Никол Пашинян Лукашенко: политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, мы всегда будем братьями
Правительство Беларуси рассчитывает на участие Германии в продвижении отношений с ЕС
Макей рассказал подробности работы над программой углубленной интеграции Беларуси и России
Подведены итоги рекламной игры "Выбирай, что тебе ближе!" с Белинвестбанком
Топ-новости
Картина дня: визит Лукашенко в Армению, тепловая модернизация жилья и белорусский электроминивэн
Визит Могерини в Беларусь ожидается в конце недели
На выставке в Дубае экспозиция Беларуси привлекла огромный интерес
Макей о размещении военной базы России на территории Беларуси: этот вопрос на повестке дня не стоит
Белорусская транспортная неделя открывается в Минске
Белорусский фильм о жизни в чернобыльской зоне победил в молодежном конкурсе "Евразия. DOC: 4 минуты"
Минск лидирует в рейтинге самых популярных городов СНГ для путешествий россиян осенью
В Беларуси открывается сезон загонной охоты на лося, оленя и косулю
Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Арина Соболенко сохранила 14-е место в рейтинге WTA
Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 октября
Беларусь привлечет средства Всемирного банка для тепловой модернизации жилья
В Беларуси убрана почти половина площадей кукурузы
Госпрограмма развития электротранспорта в Беларуси находится на рассмотрении в правительстве
Исполнительный директор "Евровидения" уйдет со своего поста
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.