Макей рассказал послам Франции и Германии о принципах Беларуси в партнерстве

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с послами Франции и Германии Николя де Лакостом и Манфредом Хутерером. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-европейских и двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Владимир Макей проинформировал собеседников о ходе конституционного процесса, идущего в Беларуси, и об иных вопросах развития ситуации внутри страны.

"Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами. В рамках разговора подтверждена взаимная заинтересованность сторон в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога", - рассказали в МИД.-0-