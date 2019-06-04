Макей: Россия понимает стремление Беларуси развивать отношения с ЕС

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия понимает стремление Беларуси развивать отношения с Европейским союзом. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время, на наш взгляд, Россия стала больше понимать, что участие Беларуси в инициативе "Восточное партнерство" не направлено против России", - отметил Владимир Макей.

Он добавил, что обсуждал эту тему на недавней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Владимира Макея, Россия понимает стремление Беларуси развивать отношения с Европейским союзом - вторым по величине торговым партнером. "Выжить в сегодняшней ситуации, которая характеризуется большим уровнем конфронтации, мы можем только тогда, когда будем дружить со всеми. Это наша политика и один из основных принципов многовекторности, которого мы придерживаемся и будем придерживаться", - подчеркнул министр.

Комментируя переговоры Беларуси и России по углублению интеграции, Владимир Макей подчеркнул, что пока идет рутинная работа, подробности которой, по его мнению, пока разглашать не стоит. "Мы на самом деле ведем разговор с нашими российскими партнерами относительного того, в каких сферах мы могли бы работать более эффективно и какие направления нашей более глубокой интеграции могли бы дать дополнительные дивиденды для развития наших двух стран", - сказал дипломат.

За ответом на вопросы о возможном посягательстве на суверенитет Беларуси министр посоветовал обратиться к недавнему Посланию Президента Беларуси народу и Национальному собранию. Глава государства тогда заявил: "Много сейчас болтовни: вот Беларусь куда-то включилась, Беларусь поделят. Да невозможно это сегодня сделать. А кто посмеет это сделать силой, получит мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым"."В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность", - подчеркнул Президент.-0-