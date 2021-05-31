Макей: Россия сняла розовые очки, встала с колен и реально видит, что собой представляет Запад

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия сняла розовые очки, встала с колен и реально видит, что собой представляет Запад. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", сообщает БЕЛТА.

По мнению министра, коллективный Запад "очень нервничает по поводу того, что мир становится многополярным, что появилось много крупных геополитических игроков, с мнением которых надо считаться".

"Я согласен с моим коллегой Лавровым, который сказал, что мир перестал быть западноцентричным. Пятьсот лет Запад диктовал нам условия, как жить, что делать, по каким правилам развиваться. Сегодня появились крупные геополитические игроки: Китай - одна из крупнейших экономик мира, Индия активно развивается, Россия сняла розовые очки, которые у нее были в 1990-е и в начале 2000-х годов, встала с колен и реально видит, что собой представляет Запад", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что Россия тоже одна из ведущих мировых держав, при этом ядерных держав. "Это не нравится многим на Западе - потеря своего авторитета. Предпринимаются действия с тем, чтобы все-таки укрепить свой лагерь. Ситуация в Беларуси - следствие того, что мы оказались на геополитическом разломе и нас пытаются западники перетянуть на свою сторону, диктуя свои условия. Мы же считаем, что отношения должны развиваться на тех принципах, которые выработаны в Уставе ООН, и именно это основа построения нормального справедливого мира. К сожалению, Запад пытается действовать методами принуждения, давления, санкций", - подчеркнул руководитель белорусского МИД.-0-