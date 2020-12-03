Макей с площадки СМИД ОБСЕ подчеркнул готовность Беларуси к диалогу для укрепления безопасности

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к конструктивному и взаимовыгодному диалогу по вопросам повышения эффективности режимов контроля над распространением вооружений и мер укрепления доверия и безопасности. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей сегодня на 27-й встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит онлайн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В связи с 75-летием со дня окончания Второй мировой войны Владимир Макей призвал помнить о трагических уроках прошлого, бороться с прославлением нацизма и неонацизма на пространстве ОБСЕ.
Заседание СМИД ОБСЕ, которое впервые проходит онлайн, продолжится 4 декабря и завершится принятием итоговых документов.-0-
Макей на заседании СМИД ОБСЕ выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов