Макей с супругой провели предрождественскую встречу с главами дипмиссий

20 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей с супругой сегодня встретились с аккредитованными в республике главами дипломатических миссий и представительств международных организаций и их супругами по случаю новогодних и рождественских праздников, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сложившейся традиции данное мероприятие дает еще одну возможность для дипломатического корпуса познакомиться с новой, напрямую не связанной с их профессиональной деятельностью сферой жизни белорусского общества и государства. В этом году участники мероприятия окунулись в атмосферу красоты, грации и спорта, посетив Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, где ознакомились с его деятельностью, условиями, в которых готовятся будущие чемпионки - героини белорусского спорта.

Глава МИД Владимир Макей в своем выступлении на мероприятии подчеркнул, что выбор спортивной тематики отнюдь не случаен, ведь следующий год в Беларуси во многом пройдет под знаком международного спорта. Страна готовится принять значимое для спортивной и культурной жизни всего европейского континента событие - II Европейские игры.

По словам министра, уже сделано многое, чтобы гостям Беларуси было комфортно. Введен безвизовый режим для участников соревнований и болельщиков, предусмотрено освобождение от уплаты за проезд по отдельным участкам платных дорог, а также ряд других льгот, поддержанных главой Национального олимпийского комитета - Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В целом подводя итоги уходящего года, руководитель белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что общими усилиями год оказался "урожайным" на визиты на высшем и высоком уровнях, важные международные события. По мнению министра, все те достижения и результаты, которые можно занести в актив по итогам года, были бы невозможны без непосредственного участия и поддержки иностранных партнеров и друзей.

Владимир Макей поздравил гостей с наступающими новогодними и рождественскими торжествами, пожелал мира, согласия и процветания народам зарубежных государств.

К участникам мероприятия с приветственными словами также обратились председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель, заместитель председателя Белорусской ассоциации гимнастики, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Как отметили зарубежные дипломаты, мероприятие получилось интересным и познавательным, особенно в контексте предстоящих в будущем году II Европейских игр.-0-

Фото Оксаны Манчук