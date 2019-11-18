Макей: санкции имеет право вводить только Совбез ООН

18 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь в вопросах введения различных санкций занимает принципиальную позицию: их может вводить только Совет Безопасности ООН. Об этом завил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще одной темой, требующей нашего общего внимания, является практика применения рядом глобальных игроков односторонних санкций, - сказал Владимир Макей. - Западными странами и их партнерами предпринимаются последовательные шаги по наделению отдельных международных организаций несвойственными им судебными и иными функциями. Беларусь занимает принципиальную позицию по этому вопросу: только Совет Безопасности ООН имеет право вводить санкции".

Министр подчеркнул, что Беларусь выступает против попыток любых государств подменять собой этот орган и в одностороннем порядке вводить экономические, торговые, финансовые и другие меры для достижения своих целей. "Санкционная тематика требует совместных шагов Минска и Москвы на площадке ООН, - считает Владимир Макей. - Необходимо твердо препятствовать политизации действующих санкционных механизмов и узакониванию порочной практики введения односторонних мер, противоречащих Уставу Организации Объединенных Наций".-0-