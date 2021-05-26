Макей: санкции против Беларуси нацелены на разрушение экономики и государства

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции против Беларуси нацелены на разрушение экономики и государства. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, выступая сегодня в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Он уверен в том, что дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет, и призвал западных партнеров одуматься. "Проблемы должны решаться за столом переговоров - это наша принципиальная позиция", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Министр заявил, что на абсолютно все санкции и ограничительные методы Беларусь ответит адекватным образом.-0-

Макей: огульное шельмование белорусского народа и государства стало обычным явлением на Западе

Макей: мы наблюдаем атаку на независимость Беларуси со стороны западных стран