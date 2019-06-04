Макей считает глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США в Польше

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних с Беларусью государств, в первую очередь Польши. Об этом он заявил сегодня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.
"Считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних с Беларусью государств, в первую очередь Польши. Такое военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе", - убежден глава внешнеполитического ведомства.
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