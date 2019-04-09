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Макей считает необходимым укрепление экономической интеграции и торговых связей в Европе

Политика 09.04.2019 | 21:43
Выступает Владимир Макей. Фото МИД
Выступает Владимир Макей. Фото МИД

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей заявил о необходимости укрепления экономической интеграции и торговых связей на панъевропейском пространстве. Об этом он заявил в ходе визита в Женеву на 68-й сессии Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Министр подчеркнул уникальную роль ЕЭК ООН как единственной в Европе действующей и эффективной площадки по вопросам экономики и социального развития, включающей все страны региона на равноправной основе. Он заявил также о поддержке Беларусью лидерских усилий Секретариата ЕЭК ООН по активизации работы государств - членов Комиссии по межсекторальным темам, имеющим объединительный потенциал и представляющим практический интерес как для политиков, так и для экспертов.

Владимир Макей призвал экспертов всех стран европейского региона продолжить целенаправленную работу по дальнейшей гармонизации экономических правил, стандартов и практик, по формированию большей взаимозависимости государств с выходом в долгосрочной перспективе на единое экономическое панъевропейское пространство. Создание такого пространства стало бы гарантией мира, стабильности и процветания не только для белорусов, но и для всех жителей континента. В качестве стратегического вопроса в решении этой задачи министр выделил особую важность скорейшего налаживания прямых контактов между наднациональными органами Евразийского экономического союза и Европейского союза.

Министр иностранных дел Беларуси также провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором Отделения ООН в Женеве, личным представителем Генерального секретаря ООН при Конференции по разоружению Михаэлем Меллером. Стороны констатировали рост международной напряженности и деградацию традиционной системы обеспечения международного мира и безопасности. Во время встречи была подтверждена уверенность в необходимости противодействия таким тенденциям через укрепление многосторонних международных институтов.

Владимир Макей проинформировал об инициативе Беларуси по всестороннему диалогу по вопросам глобальной безопасности, а также о серии соответствующих экспертных мероприятий в Минске на эту тему в 2018-2019 годах.

Генеральный директор Отделения ООН в Женеве приветствовал вклад Беларуси в региональную и глобальную безопасность, в том числе активную позицию по оживлению деятельности Конференции по разоружению в Женеве. Михаэль Меллер привлек внимание к новым вызовам и угрозам в области разоружения, связанным, по его мнению, с научным прогрессом и ростом возможностей негосударственного сектора. Он также поддержал инициативную готовность Беларуси к работе по этим вопросам как в Конференции по разоружению в Женеве, так и в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Участники встречи обсудили возможности расширения сотрудничества Беларуси и секретариата ООН в Женеве по продвижению концепции устойчивого развития в нашей стране.

В ходе визита в Женеву Владимир Макей также встретился с исполнительным секретарем ЕЭК ООН Ольгой Алгаеровой. Министр выразил удовлетворение уровнем сотрудничества правительства и Секретариата ЕЭК ООН. Владимир Макей подчеркнул востребованность проектов технического содействия, реализуемых экспертами ЕЭК ООН для белорусских отраслевых органов в сферах экологии, энергосбережения, жилищно-коммунальной политики, по вопросам старения населения, оптимизации регулирования сферы инноваций, развития института государственно-частного партнерства и в целом ряде иных направлений. Данная работа вносит прямой вклад в совершенствование социально-экономических отношений в Беларуси.

Министр подтвердил стратегическую приверженность мандату ЕЭК ООН, с целью содействовать экономической интеграции европейских стран и расширению их экономического сотрудничества с иными регионами. В этой связи он заявил о естественном интересе Беларуси к укреплению комиссии и намерении содействовать этому, в том числе через участие в руководящих органах ЕЭК ООН.-0-

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Теги
визиты, встречи, заявления, Макей, МИД, ООН
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