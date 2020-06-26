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26 июня 2020, 13:29

Макей сделал прогноз о развитии отношений Беларуси с ЕС после выборов

Выступает Владимир Макей
Выступает Владимир Макей

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей в беседе с журналистами прокомментировал последние события в стране и сделал прогноз, как могут развиваться отношения Беларуси с Европейским союзом и другими странами после президентских выборов, передает корреспондент БЕЛТА.

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"Мы запросили в Министерстве здравоохранения их мнение относительно эпидемиологической ситуации, о том, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы", - сказал Министр иностранных дел Владимир Макей.

По мнению главы МИД, через "действия на улицах" невозможно изменить ситуацию в стране. "Я убежден (и вряд ли вы сможете оспорить), что за последние 4-5 лет после того, как начали восстанавливаться отношения с ЕС, другими западными странами, мы достигли большего, чем за предыдущие 16 лет санкций. И сейчас, когда мы реально начали работать над диверсификацией внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, развитие событий по нежелательному сценарию поставило бы точку на этой сфере. Это никому не нужно, невыгодно", - сказал Владимир Макей.

По его словам, МИД ведет "очень тесный, плотный диалог с Европейским союзом". "Конечно, они высказывают свои опасения (по поводу последних событий, связанных с проведением избирательной кампании. - Прим. БЕЛТА), мы - свой официальный взгляд на развитие событий. Я их прошу только об одном: чтобы анализируя ситуацию в Беларуси, они делали выводы на основании объективного анализа и после этого вносили предложения в свои столицы", - подчеркнул он.

Владимир Макей отметил, что некоторые пытаются проводить параллели между тем, что происходит сейчас, и событиями 2010 года. "Заверяю вас, что режим силен, спокоен и мы уверены, что ситуация будет под контролем. Я понимаю, что после этого будет шквал критики лично в мой адрес и я буду в очередной раз включен в список "врагов прогрессивного человечества", но тем не менее, - сказал министр. - Если случатся нежелательные события, которые отбросят нас в 2010 год, то третьей оттепели не будет. Восстановление нормальных отношений с другими странами займет намного больше времени, чем после 2010 года".

Глава МИД подчеркнул, что Беларусь заинтересована в сохранении конструктивных отношений с другими странами. "Убежден, что в этом должно быть заинтересовано и общество. Это позволит нам и после выборов намного быстрее двигаться в различных сферах и областях, в совершенствовании законодательства, политической системы", - сказал он.

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