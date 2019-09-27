Макей: следующий саммит ООН не должен стать очередным протокольным мероприятием, иначе поиграют все

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной, юбилейный саммит ООН должен способствовать серьезному повышению роли организации в укреплении мира и безопасности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в Нью-Йорке, выступая на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Министр обратил внимание, что мир раздирают десятки локальных конфликтов, и многие из них могут вспыхнуть пожаром новой глобальной войны. Беларусь, подчеркнул он, выступает за разрешение как горячих, так и замороженные конфликтов исключительно путем диалога и на базе основополагающих принципов международного права.

"Сегодня мы пребываем в ситуации противоречивых и опасных реалий. Совершенно ясно, что от нас требуется найти ответы на общие вызовы до тех пор, пока эти реалии не привели к катастрофическим последствиям. Думаю, многие согласятся с тем, что это не тот багаж, с которым международное сообщество в следующем году хотело бы отметить 75-летний юбилей ООН. Юбилейный саммит ООН должен дать мощный стимул поиску таких ответов.

И, прежде всего, должен способствовать серьезному повышению роли ООН в укреплении мира и безопасности, восстановлении диалога и доверия, и, самое главное, предотвращении угрозы конфликта глобального масштаба", - заявил Владимир Макей.

Беларусь предлагает мировым лидерам, которые соберутся в этом зале через год, посвятить свою встречу именно этим вопросам. "Если же юбилейный саммит ООН станет очередным протокольным мероприятием, проиграют все: и организация, и все ее члены. Зловещий призрак третьей мировой войны может стать реальностью", - отметил министр.

В качестве конкретной меры Беларусь на протяжении последних нескольких лет активно отстаивает необходимость ухода от конфронтации и возобновления широкого диалога по ключевым вопросам международной безопасности. Такой диалог, убеждены в Беларуси, позволит всем и, прежде всего, великим державам найти путь к согласию в отношении того, как сохранить мир и совместно отвечать на глобальные вызовы.

"События последних месяцев подтверждают правоту тех, кто, как и Беларусь, последовательно выступает за новый переговорный процесс, аналогичный Хельсинкскому процессу середины 70-х годов прошлого века, который бы стабилизировал международные отношения, укрепил международный диалог и повысил предсказуемость", - обратил внимание Владимир Макей.-0-