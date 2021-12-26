Макей: со стороны Запада звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Беларусью

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cо стороны западных партнеров звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Беларусью. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подвел некоторые итоги уходящего года, в том числе отметил успехи страны на внешнеэкономическом треке.

Владимир Макей констатировал, что уже и со стороны Запада звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации. "Уже звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Беларусью со стороны наших западных партнеров. Мы всегда выступали и выступаем за нормальный, спокойный и конструктивный диалог. И, самое главное, несмотря на уже заказанные для нашей страны похоронные марши, белорусы достойно и спокойно прошли этот период. Мы все стали намного сильнее, закаленнее, увереннее в себе и будущем нашей страны", - сказал министр.

Владимир Макей пожелал всем здоровья и счастья, равновесия и гармонии как внутри себя, так и в отношениях с обществом и государством.-0-