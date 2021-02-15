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15 февраля 2021, 10:15

Макей: сохранение независимости и суверенитета Беларуси имеет важное значение и для Европы

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение независимости и суверенитета Беларуси имеет важное значение и для Европы. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, видит ли он возможность развития отношений с Евросоюзом, глава белорусского внешнеполитического ведомства сказал: "Я считаю, что это временные трудности, нам нужно пережить их. Да, сегодня Европейский союз однозначно призывает к санкционному давлению на нашу страну с подачи тех беглых оппонентов власти, которые сейчас разъезжают по европейским городам и весям. Но я думаю, рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы. Пока они это, может, не очень отчетливо осознают, но это придет".

По словам Владимира Макея, у него продолжаются контакты с его европейскими коллегами, хотя они не сильно стараются это афишировать.

"Мы проводим телефонные разговоры. Конечно, жалко, что нет возможности встретиться лично в очном формате, но даже по телефону они прислушиваются к некоторым аргументам, и я вижу, что рано или поздно эти наши официальные аргументы дойдут до них. И они не будут прислушиваться только к оппонентам власти, которые призывают лишь к санкциям, к передаче власти и при этом не предлагают никакой позитивной повестки дня", - сказал он. Глава МИД отметил, что перед визитом высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию тот в интервью сказал прекрасную фразу о том, что внешняя политика должна основываться не на взаимных обвинениях, а на поиске решения. "Но он это сказал в применении к России. Что касается Беларуси, то звучат сплошные обвинения. Но я думаю, что если они будут следовать этому принципу, то рано или поздно мы найдем возможности для нахождения компромиссных решений проблем, которые существуют сейчас в наших отношениях", - считает глава белорусского МИД.

Он также ответил на вопрос, возможна ли нормализация отношений с ЕС при действующем Президенте. Владимир Макей в этой связи напомнил о своем выступлении на прошедшем Всебелорусском народном собрании, в котором он сказал, что все позитивные моменты для всех - и для европейцев, и для белорусов - за последние пять лет были достигнуты именно благодаря конструктивному диалогу Европы с действующей властью. "С кем они хотят работать - это зависит от них. Но решать, кто будет у власти, кому вести вперед Беларусь, будет белорусский народ", - подчеркнул министр.

Владимир Макей заметил, что очень четко прозвучала мысль о том, что абсолютно открыто, честно будут проведены и референдум, и следующие выборы. "И это позволит нам действительно, скажем, с юридической точки зрения иметь четкие и полные основания для выстраивания нашего внешнеполитического, внутриполитического курса на будущее, - отметил глава МИД. - Поэтому, что касается вашего вопроса, я хочу сказать: его нужно задать европейцам. С кем они хотят работать? Если они хотят отрицать очевидное и не работать с нынешней властью - это их право. Но уверен, что в данной ситуации в таком случае они проиграют".

"Мы готовы работать с европейцами, мы готовы обсуждать любые вопросы, мы готовы работать и с ОБСЕ по обсуждению ситуации в нашей стране, по нахождению путей выхода из этой ситуации. Но это не означает, что мы согласимся на те вещи, которые они предлагают: трансфер власти, безусловный уход нынешнего президента с поста, смена власти через революцию, через давление улицы и так далее, и тому подобное. Это абсолютно неприемлемо, потому что революция никогда ни к чему хорошему не приводила", - резюмировал Владимир Макей.-0-

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