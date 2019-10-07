Макей: сотрудничество ЕАЭС и ЕС позволит избежать новых разделительных линий в Европе

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Евразийского экономического союза и Европейского союза позволит избежать новых разделительных линий в Европе. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на форуме "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сопряжение Евразийского экономического союза и Евросоюза позволит избежать пагубной конкуренции интеграций, появления новых разделительных линий в Европе, будет способствовать урегулированию затяжных локальных конфликтов, - сказал Владимир Макей. - Беларусь как участница Евразийского экономического союза призывает Европейский союз начать прямой диалог с ЕАЭС по ряду ключевых направлений взаимного интереса, а они имеются. Уже давно пора вывести уровень этого диалога за рамки технических контактов между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией".

Министр также отметил "мощный и не до конца оцененный потенциал" белорусской инициативы партнерства интеграционных проектов - ЕАЭС с ЕС, ШОС, АСЕАН, с Экономическим поясом Шелкового пути, с интеграционными объединениями на Латиноамериканском и Африканском континентах.

"Ее суть отнюдь не сводится к экономическим выгодам от создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и далее от Шанхая до Джакарты. Хотя эти выгоды сами по себе выглядят многообещающими. Не менее, а, быть может, более важно продемонстрировать, что две интеграции не являются заклятыми соперниками, что полноценное сотрудничество между ними возможно, что, примкнув к одной из них, не становишься автоматически врагом другой", - обратил внимание дипломат.-0-

Лукашенко планирует до конца года посетить ЕС Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует до конца года посетить ЕС. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил в кулуарах форума "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

Макей: Беларусь не будет тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркнул, что в условиях сложной геополитической ситуации в мире и растущей региональной напряженности сегодня как никогда необходима универсальная объединяющая повестка, новаторские идеи, разделяемые широким кругом государств и международных организаций.

Макей назвал причину отмена визита Могерини в Минск Министр отметил, что в Минске давно готовились к проведению встречи "Восточного партнерства" высокого уровня. В ней должна была принять участие и Федерика Могерини.

Макей: надо сделать все, чтобы избежать конфронтационной риторики между странами "Конфронтационная риторика присутствует. Надо сделать все, чтобы избежать ее в будущем. Надеюсь, форум внесет свой вклад в то, чтобы избежать образования новых разделительных линий не только на нашем континенте, но и в мире в целом", - сказал министр иностранных дел Владимир Макей.

Беларусь готова предложить свои возможности для сохранения мира и стабильности в Европе - Воронецкий Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий, выступая на презентации доклада молодых политиков до официального открытия форума "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

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Мезенцев высказался об усилении роли Беларуси, Азербайджана и Узбекистана на геополитической арене Беларусь, Азербайджан и Узбекистан могут сыграть важную роль в качестве площадок для налаживания диалога между геополитическими центрами силы - Евросоюзом, Россией и Китаем. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Фото Максима Гучека