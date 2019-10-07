Макей: сотрудничество ЕАЭС и ЕС позволит избежать новых разделительных линий в Европе

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Евразийского экономического союза и Европейского союза позволит избежать новых разделительных линий в Европе. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на форуме "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает корреспондент БЕЛТА.
"Сопряжение Евразийского экономического союза и Евросоюза позволит избежать пагубной конкуренции интеграций, появления новых разделительных линий в Европе, будет способствовать урегулированию затяжных локальных конфликтов, - сказал Владимир Макей. - Беларусь как участница Евразийского экономического союза призывает Европейский союз начать прямой диалог с ЕАЭС по ряду ключевых направлений взаимного интереса, а они имеются. Уже давно пора вывести уровень этого диалога за рамки технических контактов между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией".
Министр также отметил "мощный и не до конца оцененный потенциал" белорусской инициативы партнерства интеграционных проектов - ЕАЭС с ЕС, ШОС, АСЕАН, с Экономическим поясом Шелкового пути, с интеграционными объединениями на Латиноамериканском и Африканском континентах.
"Ее суть отнюдь не сводится к экономическим выгодам от создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и далее от Шанхая до Джакарты. Хотя эти выгоды сами по себе выглядят многообещающими. Не менее, а, быть может, более важно продемонстрировать, что две интеграции не являются заклятыми соперниками, что полноценное сотрудничество между ними возможно, что, примкнув к одной из них, не становишься автоматически врагом другой", - обратил внимание дипломат.-0-
Фото Максима Гучека