Макей: страны СНГ способны намного эффективнее противостоять сегодняшним тревожным вызовам

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны - члены Содружества Независимых Государств обладают колоссальным потенциалом. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Государства Содружества обладают достаточным, я бы даже сказал, колоссальным потенциалом", - подчеркнул Владимир Макей.
Министр отметил, что, активно продолжая развивать многоплановое сотрудничество, страны СНГ способны намного быстрее преодолеть кризисы пандемии и эффективнее противостоять другим тревожным вызовам сегодняшнего дня.-0-
Фото Павла Орловского