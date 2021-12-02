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02 декабря 2021, 19:08

Макей: те, кто требует удушения своего народа через разрушительные санкции, никогда не будут востребованы в этой стране

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Те, кто требует удушения своего народа через разрушительные санкции, никогда не будут востребованы в этой стране. Такую убежденность выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня "исчадием ада", "олицетворением абсолютного зла" выставляют Беларусь. Мою страну, как, впрочем, и все наши страны, можно за многое критиковать. Никто не идеален, - заявил глава внешнеполитического ведомства. - Но задавались ли мы вопросом, кому выгодно санкционное давление на Беларусь? Кто будет бенефициаром разрушения государственности страны?"

"Прошу запомнить простую истину: те, кто фактически требует удушения своего народа через разрушительные санкции, никогда не будут этим народом приняты и не будут востребованы в этой стране, - продолжил Владимир Макей. - Некоторые мои коллеги сегодня открыто говорят, что нужно просто сменить власть в Беларуси. Говорят, что Беларусь является плохим примером непокорности для других государств".

По мнению министра, это страшная логика: "Она ведет к тому, что Беларусь наказывают уже не отдельными санкциями, а целыми пакетами санкций. Наказывают лишь за то, что мы показали темную сторону европейской демократии".-0-

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