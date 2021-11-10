Макей: у ЕС нет желания организовать диалог с Беларусью, только санкции

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Европейского союза нет желания организовать диалог с Беларусью, они хотят только вводить санкции. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью агентству РИА Новости, фрагменты которого опубликованы в официальном Twitter-аккаунте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что санкции не должны быть инструментом для решения каких-либо споров или проблем, не должны быть главным принципом межгосударственной политики.

"Они (Европейский союз. - Прим. БЕЛТА) нам постоянно говорят о необходимости соблюдения верховенства права в нашей внутренней политике, межгосударственных отношениях, но сами откровенно попирают ногами этот принцип, вводя санкции против Беларуси, не попытавшись даже разобраться в том, что произошло", - подчеркнул Владимир Макей.

Министр напомнил об инциденте с посадкой борта компании Ryanair в Минске: "Мы сразу же предложили: приезжайте, посмотрите, что произошло, ознакомьтесь со всеми документами. Нет, буквально через полтора-два часа прозвучали заявления всех 27 стран ЕС, введены санкции против "Белавиа". Попыток разобраться объективно не было".

"Например, Жозеп Боррель (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. - Прим. БЕЛТА) перед поездкой в Москву четко заявлял: санкции могут вводиться, но одновременно должен оставаться канал для диалога. Но это Россия, великая страна. В отношении Беларуси остаются только санкции, никаких попыток организовать диалог нет, желания не имеется", - заявил Владимир Макей.-0-