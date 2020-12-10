Макей удивлен менторской тональностью сообщения представительства ЕС о его встрече с европейскими послами

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал журналистам о встрече с послами стран Европейского союза, которая состоялась 9 декабря, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера мы провели встречу с послами Европейского союза, аккредитованными в Беларуси, по их просьбе, - сказал глава внешнеполитического ведомства. - И это нормальная практика, когда дипломаты встречаются, обсуждают актуальные вопросы нашего взаимодействия, сотрудничества, обмениваются мнениями, вырабатывают какие-то предложения, скажем так, каких-то проблемных вопросов, обсуждают перспективы соответствующего взаимодействия".

"Должен сказать, что обсуждено намного больше вопросов, нежели это указано в заявлении, сообщении представительства Европейского союза в Минске, - отметил Владимир Макей. - Более того, обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении. Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза".

Министр подчеркнул, что преждевременное изложение содержания дискуссии зачастую наносит ущерб, возможно, позитивным начинаниям и вообще может привести к обратному эффекту. "Я лично обратил внимание на то, что это сообщение появилось в 15.17 по минскому времени. Хотя дискуссия в это время или обсуждение на встрече были в самом разгаре, когда оно появилось. То есть, даже середина встречи не прошла, а сообщение уже появилось", - заметил министр.

"Да, действительно представитель Европейского союза зачитал "агитку" в виде тех требований, которые изложены в сообщении представительства. И странным образом эти пункты совпадают с элементами программы эмигрировавших радикальных оппонентов действующей власти, - продолжил глава белорусского МИД. - И внимание послов Евросоюза было обращено на это. Это тоже свидетельствует, сами понимаете, о чем".

При этом Владимир Макей выразил мнение, что лучше было бы дипломатам придерживаться соответствующей нейтральной позиции по тем или иным вопросам.

"Ради бога, пусть это остается на их совести", - заключил министр.-0-