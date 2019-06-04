Макей: успешность ВП - в способности вписаться в новую геополитическую систему координат

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Залог успешности "Восточного партнерства" - способность вписаться в новую геополитическую систему координат в Восточной Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на экспертном совещании "10 лет "Восточного партнерства": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня эта система характеризуется высокой взрывоопасностью как следствие острого дефицита политической воли, обострения идеологических и иных разногласий, разрушения режимов контроля над вооружениями и мер доверия, торговых и информационных войн", - отметил глава МИД.

По его мнению, санкции и контрсанкции лишь подливают масла в огонь и исключают поиск компромиссов. "Печально, что и сама Беларусь, которая является и донором стабильности, спонсором миротворческих усилий и одновременно косвенно пострадавшей стороной от этих контрсанкций, остается под санкциями, пускай и минимальными", - констатировал Владимир Макей. Он считает, что это тормозит восстановление доверия между Беларусью и Западом. "Ведь очевидно, что все позитивные сдвиги в наших отношениях произошли не благодаря, а вопреки санкциям", - заметил министр.

"Именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений глава государства посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества "Восточного партнерства" в Брюсселе", - пояснил Владимир Макей.

По словам руководителя МИД Беларуси, "Восточное партнерство" должно предполагать отказ от таких бесполезных и давно переживших свой век барьеров. Оно должно служить мостом между Востоком и Западом, работать на мир, диалог, взаимопонимание в рамках Большой Европы.

"Это не означает, что мы отказываемся от каких-то правил, ценностей, принятых в европейской семье. Но мы считаем необходимым придерживаться той логики, что надо двигаться к этому постепенно. Нельзя одномоментно изменить ситуацию в обществе, стране и нельзя достичь тех целей, демократических целей, к которым некоторые государства шли даже не десятилетиями, а веками", - уверен Владимир Макей.-0-

Фото Оксаны Манчук