5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ближайшее время посетит Россию с рабочим визитом. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам, комментируя результаты прошедших сегодня в Москве на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что он традиционно встречается со своим российским коллегой во время различных международных мероприятий. "Как и всегда, сегодня мы обсуждали нашу двустороннюю повестку дня, вопросы нашего взаимодействия в рамках различных международных организаций, обменялись мнениями по ситуации в регионе и еще раз прошлись по всему спектру вопросов, которые присутствуют в нашей двусторонней повестке дня, - сказал он. - Мы обсуждали и наши будущие контакты. Планируется рабочий визит министра иностранных дел Беларуси в Россию в ближайшее время".

Глава МИД Беларуси также сообщил, что на конец текущего года запланировано проведение совместной коллегии внешнеполитических ведомств двух стран, на которой стороны должны принять новую программу совместных действий в области внешней политики и очередной план межмидовских консультаций.

"Мы прошлись также и по тем вопросам, которые сегодня волнуют наших граждан, по вопросам, которые требуют решения, по вопросам, связанным с дальнейшим развитием интеграции, - добавил министр. - В целом, как всегда, беседа была абсолютно искренней, открытой и, самое главное, конструктивной и положительной. Обе стороны нацелены на продолжение тесного взаимодействия и по двусторонним вопросам, и по международной повестке дня".

Говоря о программе действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ, которая обсуждалась сегодня в Москве на заседании Совета министров иностранных дел Содружества, Владимир Макей назвал ее позитивной. "Мы готовы обсуждать с нашими коллегами все вопросы, начиная от торгово-экономического взаимодействия и до взаимодействия в гуманитарной сфере, - подчеркнул он. - Считаю, что это тоже приведет к укреплению СНГ".-0-