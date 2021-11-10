Макей: в этом году Беларусь пресекла на границе 11 потоков нелегальной миграции

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году Беларусь пресекла на границе 11 потоков нелегальной миграции. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью агентству РИА Новости, фрагменты которого опубликованы в официальном Twitter-аккаунте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Мы как защищали и охраняли границу, так и продолжаем. Только в этом году около 700 лиц было задержано за попытку пересечь границу, пресечено 11 потоков нелегальной миграции, заведено 14 уголовных дел", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что поток нелегальных мигрантов, стремящихся через Беларусь попасть в дальние страны ЕС, - результат объективной реальности, сложившейся в данном геополитическом контексте. "Обвинения в адрес Беларуси не имеют под собой никаких оснований, - заявил министр. - Это не по вине Беларуси. Это результат бездумной политики ЕС, связанной с разрушением государственности в ряде стран, с тем, что они пригласили беженцев и заявили, что готовы приютить их, а сегодня они радикально поменяли свою политику, пытаясь наказать таким образом Беларусь".

Владимир Макей обратил внимание, что сейчас на границе ЕС с Беларусью строится новый Берлинский железный занавес. "В чьих это интересах? Сомневаюсь, что в интересах гражданского общества. Поможет ли это сдержать мигрантов? Тоже сомневаюсь", - отметил он.

"К сожалению, к голосу Польши, Литвы и Латвии прислушиваются в других странах ЕС, которые имеют меньшее представление о ситуации в Беларуси. В этой ситуации надо думать, что свою роль должен был сыграть Брюссель. Взять на себя координирующую роль, в том числе в политике по отношению к Беларуси. Такого нет", - добавил дипломат.-0-