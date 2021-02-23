Макей: в Европе не могут свыкнуться с тем, что Беларусь развивается не по их лекалам

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как с исключительной целью политического давления на законное правительство. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в Женеве во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - молодое, независимое государство, которое последовательно развивается эволюционным путем. Мы никогда не утверждали, что наша страна идеальная, но мы категорически не согласны с субъективными обвинениями в нарушениях прав человека, звучащими в наш адрес в Совете ООН по правам человека со стороны ряда его членов. Нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как с исключительной целью политического давления на законное правительство", - убежден Владимир Макей.

Он обратил внимание на то, что ни одна страна в Европе не подвергается столь сильному давлению со стороны западных стран, как Беларусь.

"Похоже, что кто-то не может свыкнуться с мыслью, что, несмотря на жесткий политический и экономический прессинг, белорусское государство развивается не по выкроенным лекалам западных стран, а так, как решает сам белорусский народ в своих собственных интересах", - сказал министр.

За эту независимую позицию Беларусь подверглась жестокой атаке извне, отметил Владимир Макей. Поводом, по его словам, было избрано недовольство части населения результатами президентских выборов. "С целью свержения действующей власти были задействованы всевозможные механизмы дестабилизации внутренней обстановки: от тиражируемых в социальных сетях фейковых новостей, стимулирования и политической, и финансовой поддержки извне якобы "стихийных" протестов до обширного набора политических и экономических санкций. Но Беларусь выстояла. Мы сохранили страну, ее суверенитет и независимость", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что на VI Всебелорусском народном собрании в Минске присутствовали тысячи белорусов, представляющих все социальные слои общества, люди разных профессий и взглядов. Он подчеркнул, что состоявшиеся дискуссии и решения ВНС убедительно подтвердили поддержку большинством населения государственной политики по поощрению социальных и экономических прав людей, сплоченность белорусского народа и его нацеленность на конструктивные изменения в общественно-политической жизни, включая предстоящую конституционную реформу и стимулирование политической активности населения.-0-