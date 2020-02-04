Макей: в интересах Беларуси и Литвы - поддерживать диалог и развивать сотрудничество

Владимир Макей. Фото из архива
4 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В интересах Беларуси и Литвы - поддерживать диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам встречи со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, передает корреспондент БЕЛТА.
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Беларусь готова обсуждать с Литвой и находить компромиссное решение по проблемным вопросам - Макей
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.
Визит Линкявичюса станет началом нового периода в двусторонних отношениях - Макей
Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам двусторонней встречи с литовским коллегой.
Линкявичюс: настало время для более интенсивных контактов Беларуси и Литвы
"Настало время для более интенсивных отношений, контактов и открытого разговора, поскольку, несмотря на все положительные примеры (сотрудничества. - Прим. БЕЛТА), есть и разногласия. Но эти разногласия не являются причиной не разговаривать", - сказал министр иностранных дел Литвы.