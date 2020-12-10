Макей: в какой бы красивой обертке ни подавали санкции, они никогда не приводят к решению проблем

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В какой бы красивой обертке ни подавали санкции, они никогда не приводят к позитивным изменениям или к решению тех или иных проблем. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя состоявшуюся 9 декабря встречу с послами стран Европейского союза, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждали вопрос санкций, - рассказал руководитель белорусского внешнеполитического ведомства. - Наше мнение - в какой бы красивой обертке это ни подавалось, но санкции никогда не приводили и не приведут к каким-то позитивным изменениям или к решению тех или иных проблем".

"И мы об этом четко сказали нашим партнерам, - продолжил министр. - Мы даем адекватный ответ на те санкции, которые будут введены нашими партнерами. Мы обратили внимание на то, что, конечно же, эти санкции приведут к определенному ухудшению ситуации, положения обычных людей в Беларуси".

Владимир Макей также выразил уверенность: "Беларусь, как показала новейшая история, справится с трудностями и найдет возможность выхода из этой ситуации. Но что нежелательно - это дальнейшая попытка, дальнейшее продвижение этого санкционного движения. Это однозначно приведет к геополитическим изменениям в регионе".

"И я не думаю, что это будет в интересах того же самого Европейского союза", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.-0-