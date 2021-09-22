Макей в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Ирана

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке проходит встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, информирует пресс-служба МИД Беларуси.
"Стороны обсуждают ключевые направления интенсификации белорусско-иранского взаимодействия, совместные шаги по наращиванию торгово-экономического сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось БЕЛТА, Владимир Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В программе визита - выступление на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, саммите ООН по продовольственным системам, участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.
Также на полях Генассамблеи запланированы двусторонние встречи с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций.-0-