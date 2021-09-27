Макей в ООН: Беларусь больше года остается мишенью воинственного давления со стороны Запада

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь больше года остается мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на ежегодно звучащие в этих стенах всеобщие призывы к укреплению безопасности, многосторонности, солидарности и взаимопомощи, мир сегодня достиг наивысшей степени конфронтации. Беларусь также оказалась вовлеченной не по своей воле в пучину этой геополитической войны. Наша страна больше года продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада. И все лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям", - сказал Владимир Макей.

По словам министра, удивляет изощренность авторов в изобретении красивых, но лицемерных эпитетов для оправдания своих действий - это "меры поддержки демократии", "секторальные ограничения" или "содействие благополучию народа" и "суверенитету государства".

"Однако их суть очевидна: Запад все еще никак не может смириться с выбором большинства белорусов, потому что этот выбор белорусских избирателей расстроил планы отдельных стратегов. Блицкрига по смене власти в Беларуси не получилось. Более того, Запад очень быстро потерял "улицу" с ее организованными извне протестными настроениями. Расчет не оправдался. Беларусь продолжает последовательно и успешно развиваться и идти своим самостоятельно избранным путем", - подчеркнул глава МИД.

Он заявил, что сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на построение сильного, суверенного и процветающего государства: "Именно на это нацелена инклюзивная конституционная реформа, которая завершается в Беларуси и в которой участвуют все слои населения страны".

"Чтобы и далее демонизировать Беларусь, выставить ее источником напряженности в регионе и оправдать свои деструктивные действия в отношении нашего государства, Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на западных границах Беларуси, забыв о своих международных обязательствах как в отношении нашей страны, так и в отношении стран происхождения беженцев", - добавил министр.-0-

Фото МИД

Беларусь может обнародовать компрометирующие факты в отношении ряда представителей ООН

Макей рассказал о конфиденциальных встречах с западниками и их оценках беглой "мадам"

Макей в ООН об убийствах беженцев: это стало нормой поведения западных соседей

Макей: правочеловеческая проблематика стала реальным оружием против неугодных и непослушных стран

Макей: практика произвольных санкций в качестве инструмента политического давления должна быть навсегда искоренена

"Вопрос уже перезрел". Макей с трибуны ООН вновь призвал к глобальному диалогу по безопасности

Макей обвинил лидеров Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран в бессовестном вранье

Макей: ООН все больше думает как Запад, попирая важные принципы солидарности и многосторонности