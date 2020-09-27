Макей в ООН: наши страны забыли, что такое диалог, а если и помнят, то разучились им пользоваться

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны забыли, что такое диалог, а если и помнят, то разучились им пользоваться. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этот юбилейный для Объединенных Наций год и в 75-летнюю годовщину окончания Второй мировой войны Беларусь, на правах страны-основательницы ООН, призывает проявить особую ответственность государств-членов, прежде всего, членов Совета Безопасности, за функционирование организации и реализацию ее задач", - сказал Владимир Макей.

Министр вспомнил одного из выдающихся деятелей ООН - ее генерального секретаря, лауреата Нобелевской премии мира Дага Хаммаршёльда, 115-летие со дня рождения которого отмечалось в этом году. Его считают одним из вдохновителей и неустанным последователем концепции превентивной дипломатии. Владимир Макей отметил, что Даг Хаммаршёльд, погибший при выполнении миссии урегулирования кризиса в одной из горячих точек, верил, что только взаимоуважительный диалог и честные переговоры между участниками возможного конфликта на его ранних стадиях способны предотвратить пожар войны.

"Это то, чего не хватает миру сейчас. Мы забыли, что такое диалог, а если и помним, то разучились им пользоваться, - завил глава белорусского МИД. - Должен заметить, что уже на протяжении нескольких лет Беларусь активно призывает возобновить широкий диалог по международной безопасности, направленный на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами. Диалог, который помог бы вернуться на рельсы построения справедливого и эффективного глобального порядка на принципах многосторонности".

Исходя из этого Беларусь на площадке ООН выдвигает и поддерживает прагматичные инициативы, направленные на максимальную реализацию потенциала организации в сфере поддержания международного мира и безопасности, добавил министр. В этом году Беларусь в широком соавторстве с государствами - единомышленниками снова инициирует резолюцию о запрещении новых видов оружия массового уничтожения. Владимир Макей пригласил все государства к соавторству резолюции и ее поддержке.

"Вновь обращаясь к годовщине окончания Второй мировой войны, хотел бы подчеркнуть наше глубокое убеждение как одной из стран, понесших в ней наибольшие потери: сохранение памяти о том трагическом уроке, который нам преподнесла самая страшная катастрофа 20-го века, должно оставаться ключевым компонентом "коллективного иммунитета" к возникновению новых глобальных и региональных противостояний", - сказал белорусский дипломат.

Министр процитировал Устав ООН, где написано, что организация была создана именно для того, чтобы "избавить грядущие поколения от бедствий войны". "Только сотрудничество, основанное на принципах Устава ООН, является единственной альтернативой "естественному отбору" и "выживанию сильнейшего", - убежден он. - Учитывая современные технологии и информационные возможности, которые сегодня доступны не только государствам, но и негосударственным субъектам, мы должны полностью осознавать те риски, к которым приводят политическое, экономическое и военное противостояние, безответственное соперничество, травля неугодных стран".-0-