Макей в ООН об убийствах беженцев: это стало нормой поведения западных соседей

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, привлек внимание мировой общественности к острым проблемам в сфере миграции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня миллионы беженцев стремятся попасть со всех направлений в сытую Европу, чтобы спастись от голода и бедствий, созданных этой же Европой и Западом в целом в тех или иных странах и регионах. Но, как оказалось, их в Европе никто не ждет. Дошло уже до того, что в соседней с Беларусью Польше, балтийских государствах беженцев не только целенаправленно избивают, а убивают, и их мертвые тела затем тайком ночью перетаскивают через границу на белорусскую территорию. Это уже не единичные случаи, а стало нормой поведения наших западных соседей", - заявил министр.

"Это ли не верх цинизма и кощунства со стороны радетелей за права человека, относящих себя к более высокому уровню цивилизации и пытающихся учить других, как надо жить!" - заострил внимание Владимир Макей.

По его словам, тема беженцев действительно снова становится все более актуальной, однако вследствие безответственной политики самого коллективного Запада, и Афганистан - прямое подтверждение этому.

"Чтобы и далее демонизировать Беларусь, выставить ее источником напряженности в регионе и оправдать свои деструктивные действия в отношении нашего государства, Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на западных границах Беларуси, забыв о своих международных обязательствах как в отношении нашей страны, так и в отношении стран происхождения беженцев", - добавил министр.-0-