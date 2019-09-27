Макей в ООН: вопрос обеспечение мира и безопасности остро стоит на повестке дня человечества

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос обеспечение мира и безопасности остро стоит на повестке дня человечества. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в Нью-Йорке, выступая на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Память о десятках миллионов жертв Второй мировой войны, зверствах нацистов и их преступной политике геноцида позволила нам всем договориться о миропорядке, который все еще помогает избежать нового глобального конфликта. Его последствия были бы катастрофическими для всей планеты. И, к сожалению, мы все как никогда близки к этой опасной черте", - сказал Владимир Макей.
По его словам, в числе наиболее актуальных современных проблем, остро стоящих на повестке дня человечества, находятся вопросы, связанные с обеспечением мира и безопасности, устойчивого развития, изменением климата. Именно они, отметил министр, сегодня наиболее активно поднимаются на всех международных площадках.
"По целому ряду вызовов мировому сообществу - таким как терроризм, транснациональная преступность, наркотрафик, торговля людьми, нелегальная миграция - ведется активный поиск совместных решений. В то же время множественные возникающие новые риски еще ожидают выработки адекватных и, главное, своевременных ответов. Все более широким становится осознание того, что возможностей любого из государств в отдельности или даже какой-то группы стран уже недостаточно, чтобы решить эти проблемы и уберечь мир от катастрофы - военной, экономической, климатической", - подчеркнул Владимир Макей.
Он обратил внимание, что Беларусь принадлежит к числу тех государств, которые считают, что все эти глобальные вызовы требуют эффективных совместных решений такого же глобального масштаба. Ключевыми элементами такого подхода представляются участие в реализации согласованных мер всех без исключения стран-членов ООН; мобилизация доступных политических, экономических, интеллектуальных и иных ресурсов; воплощение в жизнь в полной мере Организацией Объединенных Наций роли лидера в объединении и координации международных усилий.
"К сожалению, мы все чаще сталкиваемся с тем, что многосторонние механизмы ООН не работают или пробуксовывают, становясь заложниками предвзятых подходов, взаимных претензий или чрезмерных амбиций. Множатся случаи применения мер, подрывающих нормы и принципы международного права, включая Устав ООН. Эти действия наносят серьезный ущерб многостороннему подходу", - подчеркнул министр.-0-