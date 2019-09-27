Макей в ООН: вопрос обеспечение мира и безопасности остро стоит на повестке дня человечества

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос обеспечение мира и безопасности остро стоит на повестке дня человечества. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в Нью-Йорке, выступая на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Память о десятках миллионов жертв Второй мировой войны, зверствах нацистов и их преступной политике геноцида позволила нам всем договориться о миропорядке, который все еще помогает избежать нового глобального конфликта. Его последствия были бы катастрофическими для всей планеты. И, к сожалению, мы все как никогда близки к этой опасной черте", - сказал Владимир Макей.

По его словам, в числе наиболее актуальных современных проблем, остро стоящих на повестке дня человечества, находятся вопросы, связанные с обеспечением мира и безопасности, устойчивого развития, изменением климата. Именно они, отметил министр, сегодня наиболее активно поднимаются на всех международных площадках.

Беларусь призывает страны ООН принять меры для обеспечения международной информационной безопасности Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей упомянул об инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко, озвученной в начале сентября в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, сформировать "пояс цифрового добрососедства".

Макей: мир становится близок к точке невозврата без решительных действий в борьбе с изменением климата Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что Беларусь как ответственный участник коллективных усилий по борьбе с изменением климата намерена взять на себя безусловное обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом исключительно за счет собственных ресурсов.

"По целому ряду вызовов мировому сообществу - таким как терроризм, транснациональная преступность, наркотрафик, торговля людьми, нелегальная миграция - ведется активный поиск совместных решений. В то же время множественные возникающие новые риски еще ожидают выработки адекватных и, главное, своевременных ответов. Все более широким становится осознание того, что возможностей любого из государств в отдельности или даже какой-то группы стран уже недостаточно, чтобы решить эти проблемы и уберечь мир от катастрофы - военной, экономической, климатической", - подчеркнул Владимир Макей.

Макей: следующий саммит ООН не должен стать очередным протокольным мероприятием, иначе поиграют все Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратил внимание, что мир раздирают десятки локальных конфликтов, и многие из них могут вспыхнуть пожаром новой глобальной войны. Беларусь, подчеркнул он, выступает за разрешение как горячих, так и замороженные конфликтов исключительно путем диалога.

Макей напомнил ООН об угрозе размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей напомнил, что в августе прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это договор являлся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры и символов окончания холодной войны.

Беларусь планирует совместно с ЕЭК провести форум по Целям устойчивого развития Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил, что Беларусь активно участвует в различных интеграционных региональных процессах и на протяжении ряда лет последовательно выступает за обеспечение партнерства и совместимости интеграционных объединений.

Он обратил внимание, что Беларусь принадлежит к числу тех государств, которые считают, что все эти глобальные вызовы требуют эффективных совместных решений такого же глобального масштаба. Ключевыми элементами такого подхода представляются участие в реализации согласованных мер всех без исключения стран-членов ООН; мобилизация доступных политических, экономических, интеллектуальных и иных ресурсов; воплощение в жизнь в полной мере Организацией Объединенных Наций роли лидера в объединении и координации международных усилий.

"К сожалению, мы все чаще сталкиваемся с тем, что многосторонние механизмы ООН не работают или пробуксовывают, становясь заложниками предвзятых подходов, взаимных претензий или чрезмерных амбиций. Множатся случаи применения мер, подрывающих нормы и принципы международного права, включая Устав ООН. Эти действия наносят серьезный ущерб многостороннему подходу", - подчеркнул министр.-0-