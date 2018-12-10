Макей: в соглашении с Россией о взаимном признании виз найден баланс компромиссов

10 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. При подготовке белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз стороны сумели найти разумный баланс компромиссов. Такое мнение журналистам высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это баланс компромиссов. Разные варианты были, но я считаю, что в конечном итоге достигнут приемлемый для всех сторон вариант", - заявил министр.
По его словам, для белорусской стороны было главным, чтобы граждане третьих стран могли беспрепятственно проезжать совместную границу. "У нас есть общая граница в рамках Союзного государства, ее охрана обеспечивается надежным образом. Являясь транзитным государством, мы крайне заинтересованы в том, чтобы наша совместная граница была не препятствием, а обеспечивала возможность свободного передвижения. Нам кажется, что это соглашение дает такую возможность", - сказал Владимир Макей.
Как было заявлено в конце ноября, Беларусь и Россия согласовали все вопросы по подготовке соглашения о взаимном признании виз. "Все технические моменты устранены. Сегодня высокая готовность к подписанию этого документа", - сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко.
Работа над проектом документа длилась полтора года. Его планируется подписать на заседании союзного Совмина, который состоится 13 декабря в Бресте.-0-
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