Макей: в современном мире расширяется практика санкционного наказания "непокорных" стран

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современном мире нарастает диктат силы, расширяется практика санкционного наказания "непокорных" стран. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, выступая на 6-й встрече министров иностранных дел стран - членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 12 октября в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия обнажила противоречия современной цивилизации, создала новую геополитическую реальность. Проявления блокового мышления и национального эгоизма, ксенофобии, корыстное игнорирование норм международного права - вот те печальные реалии, с которыми столкнулась наша планета", - констатировал он.

Министр также отметил: "В современном мире нарастает диктат силы, расширяется практика санкционного наказания "непокорных" стран. Беларусь в полной мере ощущает на себе негативные последствия такого "нового мирового порядка". Под прикрытием громких лозунгов "о защите прав человека" внешние силы попытались реализовать в нашей стране собственные геополитические проекты, изменить в свою пользу баланс сил в регионе, создать на геополитическом стыке интересов Запада и Востока еще один горящий очаг нестабильности".

"Однако ничего из этого не вышло и не выйдет, - заявил глава МИД. - Ирак и Ливия, Сирия и Афганистан убедительно показывают, что неоколониальные методы во внешней политике сеют только хаос и разрушение, приносят горе и страдание целым народам, становятся причиной роста потоков беженцев и мигрантов в сытую Европу". -0-