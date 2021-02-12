Макей: важно найти адекватный ответ на вызовы и угрозы, которые появляются перед нами

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно найти адекватный ответ на те вызовы и угрозы, которые появляются перед нами. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" в ходе работы VI Всебелорусского народного собрания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул: "Мы предложили провести работу над созданием новой концепции внешней политики Беларуси. Действительно, это было сделано осознанно, с учетом того, что мир изменился и уже не тот, что был не то что 25 лет, а лет 10 назад, появляются новые вызовы и угрозы, причем с каждым годом, на которые у человечества нет адекватного ответа".

Он обратил внимание, что одновременно с этим появляются новые проблемы, связанные с внутренним развитием общества. "Мы не можем одни справиться с этой ситуацией, не можем подстроить мир под себя. Сегодня не только Беларусь, среднее по европейским меркам государство, не может подстроить мир под себя, - продолжил министр. - Ни одна могущественная держава в мире также не может подстроить мир под себя".

Владимир Макей убежден: "Надо найти адекватный ответ на те вызовы и угрозы, которые появляются перед нами, а их множество. Нам надо найти возможности, грубо говоря, подстроиться под эти условия, но при этом не ломая и не разрушая все то позитивное, что было сделано за последние четверть века".-0-

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