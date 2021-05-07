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07 мая 2021, 14:24

Макей: ветераны в Беларуси окружены заботой государства, и это аксиома

Фото из архива
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветераны в Беларуси окружены заботой государства, и это аксиома. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей после церемонии возложения венков по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ветераны у нас окружены заботой государства. Кто-то пытается использовать какие-то мелкие факты, нюансы и выставлять их чуть ли не в виде вселенской трагедии (речь о растиражированной информации, что государство якобы отказалось от выплат ветеранам ко Дню Победы. - Прим. БЕЛТА). На самом деле и к этой дате, и, я убежден, к нашему национальному празднику будут предприняты и разовые меры, направленные на поддержку ветеранов. Но то, что у нас ветераны окружены заботой государства, для меня аксиома", - подчеркнул Владимир Макей.

По его словам, различные медиаресурсы, распространяя информацию подобного рода, пытаются таким образом исказить текущую ситуацию в Беларуси. Цель одна - показать, что в стране все плохо, политический кризис. "И самое главное, что на это ведутся западные политики. Политический кризис в умах вот этих беглых преступников", - заявил министр.

Говоря в целом о значении Дня Победы, Владимир Макей отметил: "Мы родились, воспитывались и жили в Советском Союзе. Мы были пионерами, комсомольцами. Какое-то время я был членом Коммунистической партии. И для нас эти темы, связанные с Великой Отечественной войной, Днем Победы, - святые. Я думаю, что это глубоко укоренилось в психологии советского человека. И очень важно, чтобы это жило в менталитете и психологии молодого поколения, людей, которые родились уже после войны, которые знают ее только по книгам или фильмам".

Глава внешнеполитического ведомства считает, что нужно еще больше усилить идеологическую и информационную работу в этом направлении. "Даже на примере своего младшего сына я вижу, что он знает, что такое фашизм, что такое нацизм и нацисты, что они натворили на белорусской земле. Но очень важно, чтобы эта работа продолжалась, чтобы им интересно было читать книги, которыми восхищались мы в свое время".

"Эта дата святая. И для меня лично на этом фоне кощунственными выглядят заявления этих, иначе не могу назвать, беглых преступников, которые призывают отметить эту дату по-своему. Для них это повод выразить свое отношение к так называемому режиму. Имеется в виду показать, как якобы сильна в народе ненависть к этому "режиму". Знаете, если вы действуете таким образом, так уж постарайтесь действовать как настоящие демократы, которых вы из себя изображаете. Почему тогда вы клеймите позором, баните, говоря современным языком, высказываете какие-то жесткие вещи, пытаясь повлиять, например, на артистов, которые делают сегодня концерт для ветеранов войны?" - добавил Владимир Макей.

Он подчеркнул, что подобные праздничные концерты очень важны и являются само собой разумеющимися мероприятиями. "Но зачем тогда высказывать оскорбления и угрозы в адрес людей, которые делают благородное дело? Иначе как цинизмом, кощунством и надругательством над памятью тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, это не назовешь", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, сегодня информацию о выплатах ветеранам также прокомментировал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент подчеркнул: государство как поддерживало ветеранов, так будет их поддерживать и в дальнейшем. "Их-то осталось совсем ничего. И это наши скрепы, как модно сейчас говорить. Это наша основа. Пока живы они, у нас есть хотя бы вот такая одна мощная точка опоры для того, чтобы сохраниться и сохранить наше государство", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы ежемесячно им доплачиваем и поддерживаем. И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих - около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат прямо ко Дню Победы. Если кто-то к 9 мая не успеет получить, я им компенсирую в течение 9, 10, 11 числа", - заверил глава государства.-0-

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