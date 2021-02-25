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25 февраля 2021, 10:40

Макей: внешнеполитические усилия Беларуси в 2020 году были направлены на защиту и укрепление суверенитета

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные внешнеполитические усилия Беларуси в 2020 году были направлены в первую очередь на защиту и укрепление национального суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на заседании коллегии МИД по итогам работы органов дипломатической службы за 2020 год, участие в котором принял премьер-министр Роман Головченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В непростых условиях основные внешнеполитические усилия Беларуси в 2020 году были направлены в первую очередь на защиту и укрепление национального суверенитета, на то, чтобы Беларусь, если использовать терминологию известного американского политолога, не стала разменной фигурой на геополитической шахматной доске", - подчеркнул Владимир Макей.

При этом в фокусе внимания МИД находились вопросы обеспечения многовекторного взаимодействия и благоприятных условий для реализации внешнеэкономических интересов страны, содействия развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве, прежде всего в рамках белорусского председательства в ЕАЭС, продвижения объединительных белорусских инициатив на международной арене.

"Важными направлениями стала работа по привлечению международной технической и иностранной безвозмездной помощи, предназначенной для укрепления возможностей медицинских учреждений Беларуси в борьбе с пандемией, и оказание содействия белорусским гражданам, попавшим в сложную ситуацию за рубежом", - обратил внимание глава МИД.-0-

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