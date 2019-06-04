Макей: "Восточное партнерство" приносит конкретные результаты, но их хотелось бы иметь больше

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство" приносит конкретные результаты, но хотелось бы, чтобы их было больше. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один из самых главных результатов в том, что нам удалось добиться понимания наших партнеров относительного того, что "Восточное партнерство" не должно способствовать дальнейшему углублению конфронтации. Как вы видите, за последние 4-5 лет "Восточное партнерство" стало более прагматичным, нацеленным на достижение конкретных результатов, которые могли бы быть понятны простым людям, - отметил Владимир Макей. - Конкретные результаты есть, но хотелось бы, чтобы их было больше".

Министр обратил внимание, что у каждой страны "Восточного партнерства" свои цели и задачи и эта инициатива сегодня старается учитывать конкретные интересы государств. "Я считаю это одним из главных итогов, - сказал дипломат. - Мы изначально проводили линию, что "Восточное партнерство" должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства".

Владимир Макей привел в пример несколько проектов, которые финансируются в том числе по линии этой европейской инициативы: выделены средства на демаркацию белорусско-украинской границы, реализацию проектов в сфере дигитализации, развитие трансъевропейских транспортных коридоров.-0-