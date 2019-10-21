Макей встретился с федеральным министром иностранных дел ФРГ

Фото из Twitter-аккаунта МИД
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня встретился с федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Об этом сообщается на странице белорусского внешнеполитического ведомства в Twitter, передает БЕЛТА.
На встрече были обсуждены вопросы развития белорусско-германских отношений.
Министр иностранных дел Беларуси сегодня прибыл с рабочим визитом в Германию. Главу МИД ожидает насыщенная двухдневная программа важных встреч и мероприятий в Берлине.-0-
Фото из Twitter-аккаунта МИД