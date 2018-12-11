Макей встретился с госсекретарем МИД Норвегии Аудуном Халворсеном

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялись очередные белорусско-норвежские межмидовские консультации на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, а также встреча главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея с государственным секретарем Министерства иностранных дел Норвегии Аудуном Халворсеном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

На консультациях был продолжен диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений, начатый министрами иностранных дел Владимиром Макеем и Ине Марие Эриксен Сорейде во время их встречи на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане 6-7 декабря 2018 года. Обсужден широкий круг тем белорусско-норвежских отношений в политической сфере, взаимодействие на площадках международных организаций, в первую очередь, в ООН. Рассмотрены также вопросы региональной повестки дня, перспективы сотрудничества в целях укрепления ядерной безопасности. Стороны с удовлетворением констатировали позитивные тенденции в белорусско-норвежской торговле и отметили ее взаимовыгодный и сбалансированный характер.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, норвежскую - Аудун Халворсен.

На последующей встрече Владимира Макея с главой норвежской делегации стороны подвели итоги состоявшихся консультаций между внешнеполитическими ведомствами. Собеседники высказали удовлетворение тем, что диалог между Минском и Осло приобретает регулярный характер. Владимир Макей отметил намерение белорусской стороны максимально задействовать потенциал двусторонних отношений и уделять особое внимание развитию торгово-экономических связей, а также сотрудничеству в гуманитарной и иных сферах.-0-