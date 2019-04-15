15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Мероприятие состоялось в рамках подготовки официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Турецкую Республику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Главы министерств констатировали конструктивный характер и поступательное развитие белорусско-турецкого сотрудничества, отметили позитивные тенденции в двусторонней торговле.

"Министры обменялись информацией о ходе выполнения плана действий по развитию сотрудничества между Беларусью и Турцией, подписанного в ноябре 2016 года главами внешнеполитических ведомств, - добавили в МИД. - Стороны отметили схожесть подходов Беларуси и Турции по ключевым вопросам международной повестки дня, эффективное взаимодействие двух стран в международных организациях, в том числе по взаимной поддержке кандидатур в состав выборных органов ООН".

Как сообщалось, официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Турцию состоится 16 апреля. Глава государства проведет в Анкаре переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча двух лидеров пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. В этот же день в Анкаре пройдет встреча деловых кругов обеих стран, на которой будут обсуждаться продолжение сотрудничества и реализация новых проектов в различных сферах.-0-