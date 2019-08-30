Макей встретился с новым послом Великобритании в Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 30 августа встретился с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Жаклин Перкинс по случаю вручения ею копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-британского сотрудничества, ситуацию в регионе.

Владимир Макей пожелал Жаклин Перкинс интересной и продуктивной работы в Беларуси.-0-