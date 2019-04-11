Макей встретился с помощником администратора Агентства США по международному развитию

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 11 апреля встретился с делегацией во главе с помощником администратора Агентства США по международному развитию Броком Бирманом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В ходе встречи стороны обсудили состояние двустороннего взаимодействия, а также перспективные направления сотрудничества, в том числе в сферах развития малого и среднего бизнеса, туризма и культуры.-0-