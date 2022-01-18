Макей встретился с представителями гражданского общества Литвы

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня встретился с представителями гражданского общества Литвы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как только я узнал об этой идее, идее представителей гражданского общества Литвы посетить Беларусь в это, если говорить откровенно, достаточно сложное, турбулентное время, она была однозначно поддержана мною. Более того, об этом проинформирован глава белорусского государства, который сказал однозначно: надо встречаться, надо разговаривать, вести диалог", - сказал Владимир Макей.

Министр отметил, что накануне в литовских СМИ встречу белорусских властей с представителями гражданского общества Литвы называли "жестом отчаяния", заявляя, что их визит в Беларусь будет использоваться для пропаганды. "Абсолютно ложные посылы", - охарактеризовал подобные домыслы глава внешнеполитического ведомства.-0-

Фото Максима Гучека