Макей встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей во время визита в Швейцарию встретился с верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как сообщалось БЕЛТА, рабочий визит Владимира Макея в Швейцарскую Конфедерацию проходит 19-20 апреля для участия в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН. Программой первого дня визита предусмотрены встречи главы белорусского внешнеполитического ведомства с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет, президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

"В фокусе внимания - актуальные вопросы международной повестки дня в сферах деятельности контрпартнеров, белорусский подход к проблемам, находящимся в зоне ответственности каждой из указанных организаций, а также иные темы, представляющие взаимный интерес", - рассказали в МИД.-0-

Фото из Twitter МИД