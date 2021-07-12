Макей высказался о Беларуси будущего и о "потерянной молодежи"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT рассказал, какой он видит Беларусь будущего, сообщает БЕЛТА.

"Я вижу Беларусь будущего - Беларусь, которая будет спокойной, стабильной страной. Где люди, как и прежде, будут жить в мире, спокойствии. И где не будут бояться за будущее своих детей и внуков. Я убежден, что так и будет", - сказал министр.

Он также ответил на вопрос о молодежи и молодежной политике в Беларуси. "Термин "потерянная молодежь", я думаю, актуален для любого общества, на любом этапе развития государства. Не исключение и Беларусь. Мы все были молодыми, у всех у нас был такой юношеский максималистский задор. Все мы хотели изменить мир к лучшему. Считали, что мы намного более умные, чем старшее поколение, и намного мудрее, чем будущее поколение. Поэтому согласен с тем, что молодежь всегда недовольна старшим поколением, которое в данный момент находится у власти, управляет страной и так далее", - отметил Владимир Макей.

Вместе с тем, он не согласен с тем, что в Беларуси "потеряли молодежь". "Должен признать, что есть определенные упущения. И, может быть, в сфере идеологии, в формах работы с молодежью. Которые и привели в конечном итоге к тому, что определенная часть молодых людей участвовала в этих протестах. Но даже если взять статистику, то это незначительная часть. Порядка 5-6% от общего количества молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, это по официальной статистике, принимали участие в тех акциях протеста, которые состоялись в прошлом году в Беларуси", - заметил глава МИД.

Владимир Макей сослался на мнение своих знакомых, чьи дети участвовали в этих акциях: "Они просто пошли туда, потому что интересно, потому что собралась толпа. Собрались, потому что клево, как говорят, потусоваться и так далее и тому подобное. Отчасти, конечно, определенная часть молодежи наверняка участвовала в силу каких-то своих идеологических убеждений".

"Поэтому говорить о том, что мы потеряли поколение, не приходится. Мы не потеряли. Но определенную часть все-таки нужно постараться возвратить", - добавил министр.

По его словам, здесь важно отказаться от каких-то устаревших идеологем, форм работы.-0-