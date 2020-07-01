Макей высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказался за введение в перспективе безвизового режима между Европейским союзом и Беларусью. Такое заявление он сделал во время встречи с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Оливером Вархели в формате видеоконференции, которая прошла с участием глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

С 1 июля вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС Соглашение об упрощении визового режима облегчает для белорусских граждан получение краткосрочных виз для въезда в Европейский союз, поскольку визовый сбор снижается до 35 евро и отменяется для определенных категорий путешественников.

Участники встречи обсудили итоги видеоконференций министров иностранных дел и лидеров стран ЕС и "Восточного партнерства" (ВП), прошедших 11 и 18 июня, а также дальнейшие шаги по выработке параметров работы инициативы после 2020 года, включая подготовку к саммиту ВП в 2021 году.

Фото МИД

В своем выступлении Владимир Макей отметил в качестве важного достижения "Восточного партнерства" вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом, высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью.

Глава МИД напомнил о предложениях Беларуси по содействию со стороны ЕС экспорту стран ВП на европейский рынок, наращиванию инвестиций ЕС и созданию рабочих мест в странах-партнерах, в том числе путем реализации проектов по линии международных финансовых институтов.

Белорусский министр выступил за повышение взаимосвязанности между Европейским союзом и странами-партнерами за счет реализации планов по продлению трансъевропейских транспортных сетей, разработки плана энергетических соединений между ЕС и странами ВП.

Владимир Макей предложил включить в число стратегических целей ВП ускорение процедур прохождения границы пассажирами и транспортными средствами ("граница за час"). Он также напомнил о белорусской инициативе по созданию в Минске региональной IT-школы ВП.-0-