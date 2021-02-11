Макей: закрепленное в Конституции стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрепленное в Конституции Республики Беларусь стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.

"Мы были в эпицентре двух мировых войн. Мы продолжаем находиться в эпицентре мировых событий и интересов глобальных игроков и сейчас", - обратил внимание министр.

"Что дальше и какой выход?" - задал риторический вопрос Владимир Макей.

"На мой взгляд, закрепленное в Конституции стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует. Предлагается учесть данный аспект при работе над поправками в Основной закон нашей страны", - высказал мнение глава МИД.-0-