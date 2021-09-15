Макей: западные партнеры искусственно создают проблемы для Беларуси

15 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Западные партнеры искусственно создают проблемы для Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"Мы проинформировали о ситуации, складывающейся в нашем регионе, наших отношениях с западными партнерами, проблемах, которые нам искусственно создают западные партнеры. В целом наши подходы находят абсолютную поддержку у всех союзников по ОДКБ", - заявил Владимир Макей.

Представители государств - членов ОДКБ обсудили также ситуацию в Афганистане, развитие военно-технического сотрудничества, борьбу с киберугрозами. "Мы видим, как активно сегодня социальные сети используются не только для нагнетания страстей в какой-то одной отдельно взятой стране, но и для разжигания ненависти в целых регионах. Это тоже надо учитывать", - отметил министр.-0-

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