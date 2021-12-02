Макей: западные партнеры обучают Беларусь "идеальной" демократии, а сами предпочитают "для домашнего пользования"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слепое насаждение выдуманных стандартов не способствует развитию, а разрушает суверенитет. На это обратил внимание министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Наши западные партнеры обучают Беларусь своей "идеальной" версии демократии, - сказал министр. - Однако когда речь заходит об их собственных политических или экономических интересах, то предпочитают демократию другую, "для домашнего пользования".

При этом глава белорусского МИД обратил внимание: "Соседние с Беларусью страны только за последние два месяца прямым образом нарушили с десяток основополагающих международных договоров и конвенций. Международной реакции - ноль. Как это понимать?"

Он также выразил мнение: "Пора признать, как это недавно сделал президент Макрон, что искусственное и слепое насаждение выдуманных стандартов не способствует эволюционному развитию ни нации, ни государства, ни общества. Оно лишь отбрасывает это развитие далеко назад, разрушает суверенитет".-0-

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