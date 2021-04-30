Малкина: об общей реакции ЕАЭС на санкции Запада говорить пока преждевременно

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. О какой-либо общей реакции Евразийского экономического союза на санкции, вводимые против отдельных стран - участниц ЕАЭС, говорить пока преждевременно. Об этом сказала помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина на брифинге по итогам состоявшегося 29-30 марта в Казани заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, какие варианты ответных мер на недружественные действия в отношении одной из стран ЕАЭС рассматривает ЕЭК, Ия Малкина отметила: "В настоящее время непосредственно варианты совместного реагирования на площадке комиссии не рассматриваются. Ранее членам Совета ЕЭК было доложено в целом о тех мерах, которые гипотетически могли бы приниматься странами в рамках реагирования на санкции, которые вводятся в отношении одного или другого государства-члена. Но данный вопрос находится пока, скажем так, в информационной плоскости, еще преждевременно говорить о том, что государства готовы реагировать и в каком формате такая реакция могла бы происходить. Пока четких, понятных договоренностей по данному вопросу между государствами-членами не достигнуто, как они в принципе и не обсуждались очень подробно. Скорее главы правительств взяли время для того, чтобы осмыслить ту информацию, которая была доведена до их сведения и продумать, какие варианты поведения могли бы быть приемлемы для каждого государства-члена".

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК, в списке итоговых документов, подписанных на Евразийском межправительственном совете, под номером шесть значится "Поручение в рамках вопроса "О результатах консультаций по вопросу мер экономического давления, оказываемого третьими сторонами на государства - члены Евразийского экономического союза".-0-