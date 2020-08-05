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05 августа 2020, 15:59

Маринич: смотрим с оптимизмом на развитие торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном

Леонид Маринич. Фото из архива
Леонид Маринич. Фото из архива

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь смотрит с оптимизмом на развитие торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном. Об этом заявил БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич.

По словам дипломата, вопреки пессимистичным прогнозам о значительном снижении деловой активности и сокращении внешнеторгового оборота Беларуси и Узбекистану удалось поддержать рекордные объемы взаимной торговли 2019 года. В январе-июне общий объем товарооборота между странами составил почти $110 млн (практически 97% к уровню аналогичного периода 2019-го). При этом белорусский экспорт, без учета нефти и нефтепродуктов, составил $87,5 млн, или 100,2% к соответствующему периоду прошлого года. Импорт узбекских товаров превысил $21,2 млн (86,9%).

"Товарная структура белорусского экспорта в Узбекистан в текущем году достаточно разнообразна - около 300 товарных позиций, представляющих практически все отрасли производства нашей страны, - сказал Леонид Маринич. - Что характерно, по сравнению с 2019 годом на узбекском рынке появилось много новых белорусских товаров - 87 позиций на сумму более $10 млн. Это продукция нефтехимической и легкой промышленности, изделия из бумаги, предметы гигиены. Широко представлена на узбекском рынке продукция сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Беларуси".

Белорусские предприятия существенно нарастили поставки в Узбекистан говядины, мяса птицы, сахара, молока и сливок сгущенных, сыров и творога. У узбекских потребителей уже есть возможность продегустировать кондитерские изделия из Беларуси - они представлены в крупных торговых сетях в столице и регионах Узбекистана, отметил посол.

Расширили свое присутствие в Узбекистане белорусские производители лекарственных средств, вакцин, витаминов, средств для дезинфекции. "Несмотря на значительное расстояние между нашими странами, имеет перспективы роста продаж продукция деревообрабатывающей отрасли. В Узбекистан уже поставляются белорусская мебель, обои, различные виды бумаги и картона", - констатировал дипломат.

По мнению посла, строительный бум, который переживают Ташкент и другие крупные города Узбекистана, в том числе благодаря государственным программам строительства жилья, раскрывает новые возможности для продвижения белорусских сантехнических изделий и керамической плитки, холодильников и стиральных машин, газовых и электрических плит.

"Несмотря на сложности, обусловленные последствиями пандемии COVID-19, наши экспортеры предпринимают усилия по сохранению традиционных позиций белорусской промышленности на узбекском рынке. К сожалению, по итогам первого полугодия пока можно констатировать падение объемов поставок в Узбекистан грузовых автомобилей, тракторов и запасных частей к ним, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники белорусского производства. Совместно с узбекскими партнерами наших флагманов промышленности - БелАЗ, МТЗ, МАЗ, "Амкодор", "Гомсельмаш" - предпринимаются все усилия как по углублению производственной кооперации, так и по использованию возможных финансовых инструментов содействия экспорту. В частности, это различные формы экспортного кредитования и лизинга, - рассказал Леонид Маринич. - Белорусские производители общественного транспорта - автобусов и электробусов - не теряют надежды на участие в тендерах по модернизации городской транспортной инфраструктуры Ташкента и других городов Узбекистана. Для этого у нас есть все технологические возможности, успешные результаты испытаний и большой опыт реализации аналогичных проектов в других странах".

В посольстве добавили, что важнейшим фактором продвижения белорусских товаров на рынке Узбекистана является организация выставочных форумов, презентаций. Там отметили, что это не только специфика Востока, но и насущная необходимость представить качество белорусской продукции непосредственно потребителю.

"Карантинные ограничения внесли досадные коррективы в наши планы с узбекскими партнерами в этом году. Мы искренне рассчитываем на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса, полноценное возобновление транспортного сообщения между нашими странами и проведение во втором полугодии целого ряда значимых совместных двусторонних мероприятий. В частности, это проведение в Ташкенте восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также масштабной выставки Made in Belarus", - добавил посол.-0-

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